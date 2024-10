Autofahrer in Baden-Württemberg mit mehr als fünf Promille erwischt

Polizisten haben im baden-württembergischen Geislingen einen Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von mehr als fünf Promille ertappt. Wie die Beamten in Ulm mitteilten, hatte der 47-Jährige am Freitag mit seinen Wagen ein an einer Straße stehendes Fahrzeug gerammt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte dessen deutliche Trunkenheit.

Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von mehr als 5,2 Promille, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Einen Führerschein besaß der Mann nicht mehr: Dieser war ihm laut Polizei am Dienstag abgenommen worden, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle in Bad Überkingen mit 3,2 Promille erwischt worden war. Der 47-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (afp)