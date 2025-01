Berlin: Feuerwehr entdeckt Toten in brennendem Wohnwagen

In einem an einer Straße im Berliner Stadtteil Kreuzberg abgestellten brennenden Wohnwagen ist ein Toter gefunden worden. Einsatzkräfte entdeckten die Leiche nach Angaben der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen bei Löscharbeiten in den Trümmern. Um wen es sich handelte, war noch unklar.

Die Feuerwehr wurde demnach gegen 04.00 Uhr morgen alarmiert, bereits durch den Notruf ergaben sich Hinweise auf eine möglicherweise noch in dem Wohnwagen befindlichen Menschen. Wenig später fanden Feuerwehrleute dann tatsächlich einen Toten in den bereits weitgehend heruntergebrannten Resten des Fahrzeugs. Dieses war laut Feuerwehr am Straßenrand abgestellt. (afp/red)