Bochum: Sieben Verletzte bei Brand in Klinik

Bei einem Brand in einer Klinik im nordrhein-westfälischen Bochum sind sieben Menschen verletzt worden. Ein Mensch wurde lebensgefährlich verletzt, sechs weitere erlitten leichte Verletzungen, wie die Feuerwehr in Bochum am Montag mitteilte.

Das Feuer war demnach in der Nacht zu Montag in einem Patientenzimmer in einer psychiatrischen Abteilung der Klinik im Stadtbezirk Wattenscheid ausgebrochen.

Ein Patient wurde schwer verletztet

Klinikmitarbeiter und Polizisten konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr einen Patienten aus dem brennenden Zimmer ins Erdgeschoss des Gebäudes retten.

Er kam schwer verletzt in das angeschlossene Krankenhaus. Die übrigen Patienten des betroffenen Gebäudes wurden ebenfalls in Räumen des Krankenhauses betreut.

Bei dem zweistündigen Feuerwehreinsatz waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz. (afp/red)