Brandalarm in Wien: U-Bahn-Linie U1 stundenlang unterbrochen

Eine Schrecksekunde erlebten am Dienstag, 19.11., Fahrgäste im U-Bahn-Trakt des Hauptbahnhofs in Wien und vor allem die Fahrerin eines Sonderzuges. Bei der Berufsfeuerwehr der österreichischen Bundeshauptstadt war gegen 16.45 Uhr ein Feueralarm eingegangen.

Wie die Wiener Linien auf ihrer Seite bestätigten, verkehrte die Linie U1 für die Dauer des Einsatzes nur zwischen den Stationen Leopoldau S U und Stephansplatz U sowie zwischen Keplerplatz und Oberlaa. Die Verkehrsgesellschaft empfahl, auf die Linien U3, U4 sowie die S-Bahn auszuweichen. Die Unterbrechung dauerte mehrere Stunden.

Ursache für Brand noch ungeklärt

Neben der Störung des Verkehrs im Bereich der U-Bahn hatte der Feuerwehreinsatz am wichtigen Verkehrsknoten am Südtiroler Platz im Süden von Wien auch einen erheblichen Stau ausgelöst. Wie die Nachrichtenplattform „heute“ berichtete, war nicht nur der U-Bahn-Bereich des Hauptbahnhofs von dem Einsatz betroffen. Auch die Station Taubstummengasse wurde geräumt, da auch dort eine massive Rauchentwicklung zu verzeichnen war.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es bisherigen Erkenntnissen zufolge in einem Sonderzug auf der Strecke der U1 zu einem Brand gekommen. Betroffen war ein Waggon. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in dem Zug.

Der Fahrerin war der Brand vorliegenden Informationen zufolge frühzeitig aufgefallen, was es ihr ermöglichte, die Rettungskette in Gang zu bringen. Allerdings musste sie in weiterer Folge erstversorgt werden und sich in psychologische Betreuung begeben.

Bereits mehrere Großeinsätze auf dem Hauptbahnhof in diesem Jahr

Erst im September mussten mehrere Hundert Reisende den Hauptbahnhof in Wien verlassen, weil es in der Tiefgarage zu einem Brand gekommen war. Aufgrund von starker Rauchentwicklung entschloss sich die Feuerwehr, den Gebäudekomplex zu evakuieren. Allerdings gab es zeitnah Entwarnung – es habe sich lediglich um einen Kleinbrand gehandelt. Im Mai hatte es eine Bombendrohung gegen den Bahnhof gegeben.

In der ersten Hälfte der 2010er Jahre wurde der frühere Südbahnhof am Südtiroler Platz an der Grenze zwischen den Bezirken Wieden und Favoriten zum Hauptbahnhof ausgebaut. Im Dezember 2015 erfolgte die Vollinbetriebnahme. Bis dahin galt der Westbahnhof als der meistfrequentierte überregionale Knotenpunkt für den Bahnverkehr über Wien.