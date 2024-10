Chemieexperiment missglückt: 14 Kinder leicht verletzt

Bei einem Chemieexperiment an einer Schule in Nordrhein-Westfalen sind mehrere Kinder leicht verletzt worden. 14 Schüler hätten am Mittwochmittag über Hautreizungen an den Händen geklagt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auslöser sei offenbar ein Experiment mit Kupfer gewesen. Es habe sich nicht um Gefahrgut gehandelt, auch eine Explosion habe es nicht gegeben.

Elf der betroffenen Kinder wurden vor Ort erstversorgt, drei waren beim Eintreffen der Rettungskräfte schon zu Hause. Die Erziehungsberechtigten wurden gebeten, alle betroffenen Schüler zur Sicherheit in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis vorzustellen.

Der Vorfall in der Gemeinde Alpen im Landkreis Wesel sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr, weil die Lage zunächst unklar war. Auch die Polizei war eigenen Angaben zufolge vor Ort. (afp)