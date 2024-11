DHL-Frachtflugzeug stürzt auf Litauens Hauptstadt ab – Wohnhaus betroffen

Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius auf ein Wohnhaus gestürzt.

Dabei sei mindestens eine Person ums Leben gekommen, drei weitere Personen seien verletzt worden, zitierte die Nachrichtenagentur BNS eine Sprecherin des Rettungsdienstes. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort im Einsatz. Der Verkehr am Unfallort sei eingeschränkt.

Eine Überwachungskamera filmte das Unglück.

One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.

Die Boeing 737 gehörte der Swiftair und war für DHL unterwegs, heißt es auf X. An Bord waren zwei Piloten und zwei Mitarbeiter des Unternehmens.

Update ❗🇱🇹 Cargo plane crashes into residential building near Vilnius, #Lithuania one person killed

The Boeing 737 belonged to Swiftair and was flying for DHL. There were four people inside: two pilots and two company employees, local media reported.

