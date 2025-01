Ein Toter bei Brand in Senioreneinrichtung in Bonn

Bei einem Brand in einer Senioreneinrichtung in Bonn ist ein Bewohner ums Leben gekommen. In dem Heim war am Samstagmorgen in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kriminalpolizei untersucht die Brandursache.

Rund hundert Feuerwehr- und Rettungsleute aus Bonn und der Umgebung waren im Einsatz, um die Bewohner des Heims zu retten und das Feuer zu löschen. Den Angaben zufolge wurden 16 Menschen zunächst in die Kantine des Heims gebracht und dort untersucht; drei von ihnen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Dank der Brandbekämpfung blieb das Feuer auf einen Raum begrenzt, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Bis die restlichen Zimmer wieder bezogen werden können, wurden die Bewohner auf andere Einrichtungen verteilt. (afp)