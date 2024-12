Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Geisterfahrerin

Eine Geisterfahrerin ist mit ihrem Wagen auf der Autobahn 8 in der Nähe des Chiemsees in Bayern mit einem anderen Auto zusammengestoßen und bei dem Unfall gestorben.

Die 55-Jährige war am frühen Sonntagmorgen in hoher Geschwindigkeit entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. An der Anschlussstelle Bernau kam es zur Kollision.

Die Frau starb, die beiden Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurden mehrere weitere Autos und ein Bus beschädigt, verletzt wurde aber sonst niemand. Die Ursache für das falsche Fahren der Frau war am Sonntag noch unklar.

Die Verkehrspolizei ermittelte. Die A 8 war für einige Stunden voll gesperrt. (afp/red)