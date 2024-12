Elf Wildschweine nach Zusammenstoß mit Auto verendet

In Niedersachsen sind elf Wildschweine nach einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein 54-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 391 bei Braunschweig in die Rotte.

Diese bewegte sich demnach auf der Fahrbahn. Wie die Beamten in Braunschweig mitteilten, starben sieben Tiere sofort. Vier weitere schwerverletzte Wildschweine mussten von Polizisten und Jägern erlöst werden.

Das Auto des 54-Jährigen wurde durch den Zusammenprall schwer beschädigt, der Fahrer erlitt mutmaßlich durch einen ausgelösten Airbag Schmerzen in der Brust. Die Autobahn war zur Bergung des Fahrzeugs und zur Fahrbahnreinigung für viereinhalb Stunden gesperrt. (afp/red)