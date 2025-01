Erschossener in Auto bei Kleve: 30-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach dem Fund eines erschossenen 36-Jährigen in einem Auto in Nordrhein-Westfalen ist der 30 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Haftrichter erließ am Freitag Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Montag mitteilten. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauerten an.

Der Tatverdächtige und das Opfer sollen laut früheren Angaben in einer geschäftlichen Beziehung zueinander gestanden haben. Ob dies auch mit dem Tatmotiv in Zusammenhang steht, war zunächst unklar.

Die Leiche des 36-Jährigen war am Donnerstag in einem Auto auf einem Rastplatz an der Autobahn 40 bei Kleve entdeckt worden. Noch am selben Tag wurde der 30-Jährige festgenommen. Eine Obduktion ergab, dass der 36-Jährige durch einen Kopfschuss getötet worden war. (afp)