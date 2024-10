Europaweiter Einsatz an Grenzen gegen professionelle Schmuggelfahrzeuge

Mit einer Kontrollaktion in mehreren europäischen Ländern sind Ermittler gegen professionelle Schmuggelfahrzeuge vorgegangen. In Deutschland waren sieben Bundesländer an dem Aktionstag beteiligt, wie das Bundeskriminalamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Über 500 Beamte waren dafür im Einsatz. Im Fokus standen Fahrzeuge mit Verstecken in Hohlräumen, in denen etwa Drogen, Waffen oder Bargeld geschmuggelt werden.

Mehrere Fahrzeuge wurden in der Nähe der Grenzen beschlagnahmt. Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler rund hundert Kilogramm Kokain und etwa 120.000 Euro Bargeld. Allein in Deutschland wurden 90.000 Euro beschlagnahmt. (afp)