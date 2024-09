Fahrstuhl fährt plötzlich hoch: Monteur bei Arbeit getötet

Bei Arbeiten an einem Fahrstuhl ist ein 44 Jahre alter Mann in Fürth ums Leben gekommen. Der Aufzugsmonteur habe sich bei dem Unglück am Mittwoch auf der Kabine des Aufzugs befunden, teilte die bayerische Polizei in Nürnberg mit.

Der Fahrstuhl sei aus unbekannter Ursache plötzlich in das zweite Obergeschoss hochgefahren und habe den Mann zwischen Aufzug und Gebäudedecke eingeklemmt.

Die Feuerwehr habe den 44-Jährigen zwar noch befreien können. Er habe aber so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort gestorben sei.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth beauftragte ein Gutachten zur Klärung des Unfallgeschehens, die Polizei übernahm die Ermittlungen. (afp/red)