Fahrzeug des US-Militärs erfasst Fußgängerin – Frau stirbt

Ein Fahrzeug der US-Militärpolizei hat in Mittelfranken eine 33-jährige Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt. Der 19-jährige Fahrer eines Toyota befuhr am Sonntag gegen 07:35 Uhr die B 14 aus Ansbach kommend in Richtung Katterbach.

Zwischen Pfaffengreuth und Oberreichenbach kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Grünstreifen auf einen dort befindlichen Rad- und Fußweg, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Hier erfasste er nach rund 100 Metern die Fußgängerin, berichtet „nordbayern.de“. Die 33-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen und wurde unverzüglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In der Klinik verstarb die Frau wenig später. Der 19-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Amerikanische Militärpolizei zur Unfallaufnahme vor Ort

Der Angehörige des US-Militärs ist nach Polizeiangaben vermutlich in Ansbach-Katterbach stationiert. Beamte der Polizeiinspektion Ansbach nahmen den Unfall vor Ort auf.

Sie wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Gutachter unterstützt. Auch die amerikanische Militärpolizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. Bis 11:00 Uhr war die B 14 im Rahmen der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der US-Militärstandort Ansbach umfasst mehrere Kasernen, er bildet die strategische Luftverkehrsdrehscheibe für die US-Landstreitkräfte in Europa. (dpa/red)