Falsche Polizisten erbeuten sechsstellige Summe bei Rentnerin

Falsche Polizisten haben einer Rentnerin im hessischen Rödermark Vermögen im Wert einer niedrigen sechsstelligen Summe gestohlen.

Ein angeblicher Polizeibeamter rief die Frau an und log ihr etwas von einem Überfall in der Nachbarschaft vor, wie die Polizei in Offenbach am Montag mitteilte. Der Betrüger habe die Frau gewarnt, dass sie das nächste Opfer sein könnte.

Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann sei dann zu ihrem Haus gekommen, und sie habe ihm Schmuck und zwei Goldbarren gegeben. Die Polizei sucht nun nach ihm und bittet um Zeugenhinweise. (afp)