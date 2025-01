Feuer bei Diensthundestaffel der Polizei – 23 Fahrzeuge brennen

Bei der Diensthundestaffel der Polizei München ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Feuer mit 23 brennenden Fahrzeugen gekommen. Der Brand sei gegen 2:40 Uhr gemeldet worden, erklärte die Polizei in der in der bayerischen Landeshauptstadt.

Vor Ort hätten die Polizisten und die Feuerwehr festgestellt, dass 23 Einsatzfahrzeuge in Vollbrand standen. Das Gebäude der Polizeiinspektion und die Hundezwinger seien nach ersten Erkenntnissen nicht vom Feuer betroffen gewesen, es seien weder Menschen noch Tiere verletzt worden, hieß es weiter.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach Polizeiangaben gegen 3:30 Uhr löschen. Die Polizei sprach von einem hohen Sachschaden. Demnach übernimmt die Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Feuer. (afp/red)