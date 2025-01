Fund von Erschossenem in Auto bei Kleve: 36-Jähriger erlitt Kopfschuss

Nach dem Fund eines erschossenen 36-Jährigen in einem Auto in Nordrhein-Westfalen hat eine Obduktion ergeben, dass der Mann durch einen Kopfschuss starb. Als Tatverdächtiger gilt weiterhin ein bereits festgenommener 30-Jähriger, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Freitag mitteilten. Beide sollen in einer geschäftlichen Beziehung zueinander gestanden haben.

Ob dies auch mit dem Tatmotiv in Zusammenhang stehe, sei noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es weiter. Der 30-jährige Tatverdächtige sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn besteht der dringende Verdacht des Totschlags. Eine Mordkommission ermittelt.

Die Leiche des 36-Jährigen wurde am Donnerstagvormittag in einem Auto gefunden. Das Fahrzeug wurde auf einem Rastplatz an der Autobahn 40 bei Kleve entdeckt. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass der Tatort in Hagen liegen könnte. (afp)