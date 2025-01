Stichattacke in Brandenburg: Zwei Tote und zwei Schwerverletzte

Im brandenburgischen Landkreis Uckermark hat es ein Gewaltverbrechen mit mehreren Toten gegeben. Die Polizei sei am Montagvormittag in den zur Gemeinde Casekow gehörenden Ortsteil Biesendahlshof gerufen worden, teilte ein Sprecher vor Ort mit. Dort seien zwei getötete Menschen entdeckt worden, ein Mann und eine Frau.

Der Tatverdächtige, auch ein Deutscher, sei in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort gefunden worden. „Das Motiv wissen wir noch gar nicht. Die Mordkommission ist am Arbeiten und will rausbekommen, was hier passiert ist“, sagte der Sprecher der Polizei. Auch die Spurensicherung arbeitet vor Ort.

Tatort: Gehöft

Zudem wurden dem Sprecher zufolge eine schwer verletzte Frau in einer Nachbarwohnung entdeckt, sagte der Sprecher nach ersten Erkenntnissen. Sie habe sich wahrscheinlich dorthin gerettet. Auf einem Hinterhof sei ein schwer verletzter Mann gefunden worden.

Sie wurden teils unter Einsatz eines Rettungshubschraubers in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Bei dem Tatort handelt es sich laut Polizeisprecher um ein Gehöft. Der mutmaßliche Täter konnte ihm zufolge während der Polizeimaßnahmen gefasst nehmen.

Einer der Toten sei auf dem Hof, die drei weiteren Menschen seien in einem Gebäude entdeckt worden. Wie alt die Toten beziehungsweise Schwerverletzten sind, war zunächst noch unklar.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in dem kleinen Örtchen im Einsatz. Casekow in der Uckermark hat nach Angaben der Gemeinde 817 Einwohner.

Mordkommission will Hergang klären

Bei einem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um einen Jugendlichen. Das zweite Opfer sei eine Frau im Alter von Mitte 20, sagte der Sprecher der Polizeidirektion. Der Tatverdächtige sei in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort gefunden worden. (afp/dpa/red)