Großbrand in Berlin – „Massenanfall von Verletzten“

In Berlin ist es am Donnerstag zu einem Großbrand mit zahlreichen Verletzten gekommen. Mehrere Zeugen alarmierten die Feuerwehr kurz vor 8:00 Uhr, wie die Feuerwehr in der Bundeshauptstadt mitteilte. Der Brand ereignete sich demnach im Stadtteil Mitte in der Oranienburger Straße.

Der Brand brach im Erdgeschoss eines Geschäfts- und Wohngebäudes in der Küche eines Restaurants aus. „Von dort breitete sich das Feuer über Lüftungsrohre bis ins Dachgeschoss aus“, so ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage des „Kurier“.

Die Feuerwehr teilte mit, dass es eine „Vielzahl von verletzten Personen“ gebe. Es wurde ein „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen. Manche davon seien wohl auch schwerer verletzt. Die Flammen haben rasch auf die Wohnungen im Haus übergegriffen.

Es sind mehr als 120 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, ebenso Spezialfahrzeuge und eine Drohne. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist derzeit noch unklar. (afp/red)