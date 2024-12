Großbrand in Weinheim – Erlebnisbad fast vollständig zerstört

Bei einem Großfeuer in einem Erlebnisbad in Weinheim in Baden-Württemberg ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.

Wie die Beamten am Montag in Mannheim mitteilten, geriet der Komplex am späten Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Ein Bereich stürzte demnach teilweise ein, die Löscharbeiten dauerten am Montag an.

Laut Polizei wurde eine zu dem mehrteiligen Komplex gehörende Therme fast vollständig zerstört und brach teilweise in sich zusammen.

Ein Großaufgebot von Feuerwehrleuten verhinderte in der Nacht ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche des Erlebnisbads. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feuerwehr kontrollierte wegen der Rauchentwicklung die Luftqualität in der Umgebung. Gefahr für die Bevölkerung habe jedoch nicht bestanden, hieß es. (afp/red)