Großer Ölfilm auf Neckar entdeckt

Auf dem Neckar in Baden-Württemberg ist ein großer Ölfilm entdeckt worden. Er erstreckte sich zwischen dem Esslinger Stadtteil Oberesslingen, der Esslinger Innenstadt mit ihren Kanälen und der Stauhaltung Stuttgart-Obertürkheim, wie die Polizei in Göppingen am Samstagabend mitteilte.

Die Feuerwehr legte Ölsperren aus. Solche Sperren sollen die weitere Ausbreitung des Öls verhindern.

Noch ist unklar, woher das Öl kommt. Weder ein Verursacher noch der Ort, an dem es ins Wasser gelangte, wurden der Polizei zufolge ermittelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand komme kein neues Öl dazu. Die Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz, die Suche nach dem Verursacher sollte am Sonntag weitergehen. (afp/red)