Großfeuer auf Firmengelände in Hannover zerstört rund 500 mobile Toiletten

Ein Großfeuer bei einer Entsorgungsfirma in Hannover hat etwa 500 mobile Toilettenhäuschen zerstört. Wie die Feuerwehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mitteilte, wurde aufgrund der massiven Brandentwicklung unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug eingesetzt.

Zudem wurden wegen der Rauchbelastung Kräfte der ABC-Abwehr hinzugezogen. Messungen ergaben aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Chemietoiletten waren am Nachmittag auf dem Betriebsgeländer der Firma im Stadtteil Wülfel in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Binnen kurzer Zeit gingen mehr als 200 Notrufe von Anwohnern und Augenzeugen bei ihrer Leitstelle ein. Zur möglichen Brandursache machte die Feuerwehr dabei keine Angaben. Sie verwies auf Ermittlungen der Polizei. (afp)