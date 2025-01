Großrazzia in Hessen gegen Kinderpornografie und Missbrauch

Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Hessen gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch vorgegangen. Ermittler durchsuchten in der vergangenen Woche 85 Wohnungen, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.

Im Fokus der Ermittler stehen 79 Beschuldigte im Alter von 14 bis 78 Jahren. Ihnen werden überwiegend Herstellung, Besitz sowie Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zur Last gelegt.

In zwölf Fällen geht es um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von unter 18-Jährigen, in drei Fällen um Vergewaltigung beziehungsweise sexuelle Übergriffe. Ein Haftbefehl wurde vollstreckt. Laut Ermittlern gibt es keine Hinweise darauf, dass die Verdächtigen untereinander in Kontakt standen.

Die Durchsuchungen fanden in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und weiteren hessischen Städten statt. Dabei wurden mehr als 2.000 Gegenstände beschlagnahmt, darunter Hunderte Speichermedien. Deren Auswertung dauerte an. (afp)