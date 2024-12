Güterzug mit Lastwagen kollidiert – Fahrer und Lokführer unverletzt

In Österreich ist laut einem Medienbericht ein Lastwagen mit einem Güterzug kollidiert. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA in Berufung auf Polizeiangaben berichtete, kam es am späten Dienstagnachmittag an einem beschrankten Bahnübergang bei Foirach in der Steiermark zu dem Zusammenstoß.

Demnach blieben Lkw-Fahrer und Lokführer unverletzt, jedoch musste der Bahnverkehr vor Ort unterbrochen werden.

Der Lastwagenfahrer habe direkt am Bahnübergang gehalten, um seinen Anhänger auf mögliche Schäden zu prüfen, berichtete APA weiter.

Währenddessen hätten sich die Schranken geschlossen, der Mann sei von den Gleisen geflüchtet und der Zug sei mit dem Lkw kollidiert. Dabei entgleisten den Angaben zufolge mehrere leere Autotransportwaggons des Güterzugs.

Der durch den Zusammenprall entstandene Sachschaden könnte demnach mehr als eine Million Euro betragen. (afp/red)