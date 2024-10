Islamisten rufen zu weiteren Anschlägen nach dem Vorbild Solingens auf

Rund sieben Wochen nach dem Anschlag von Solingen feiern Islamisten die Terrorattacke und kündigen weitere Morde an. Im Blickpunkt haben sie laut „RTL“ die Schwulen- und Lesbenszene in Deutschland.

Einsame Wölfe schlagen unvermittelt zu

Absender der Drohungen ist der „Islamische Staat Provinz Khorasan“ (ISPK). Die Aufrufe erfolgten in dessen Zeitung „Voice of Khorasan“. „Angriff auf Deutschland – für die Rache der Muslime“ steht in englischer Sprache auf der Seite, darunter ein blutverschmiertes Messer, beschreibt die „Bild“. Gezielt spricht der ISPK die sogenannten einsamen Wölfe an. Dabei handelt es sich um Terroristen, die lange Zeit unauffällig sind, um dann wie aus dem Nichts zuzuschlagen. „Voice of Khorasan“ zeigt, was sie als Waffen nutzen könnten: Messer in verschiedenen Größen, Äxte und Spaten.

Ein ungenannter Staatsschützer äußerte sich gegenüber „Bild“ alarmiert. „Da rollt eine regelrechte Welle von Nachwuchsterroristen heran“, sagte er. „Und der gezielte Aufruf, LGBT-Events zu attackieren, alarmiert uns sehr. Diese Art des Aufrufs ist neu.“

„Es ist ein Propagandamittel, wo man sich selbst zu glorreichen Taten rühmt, wo Selbstmordattentäter porträtiert und glorifiziert werden. Aber in erster Linie geht es darum, dass man neuen Nachwuchs generieren will“, so Sicherheitsexperte Michael Ortmann gegenüber „RTL“: „Man ruft dazu auf, Anschläge zu verüben. Mit dem Auto, mit Messern, mit Macheten oder beidem. Insofern ist es ein Propaganda-Magazin und nicht ungefährlich.“

