Kassel: 14 Menschen bei zwei Straßenbahnunfällen verletzt

Bei zwei Straßenbahnunfällen sinbd im hessischen Kassel insgesamt 14 Menschen leicht verletzt worden. Darunter befanden sich mehrere Schüler, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Unfälle ereigneten sich am Vormittag unabhängig voneinander in zwei verschiedenen Stadtteilen.

Gegen 8:10 Uhr stießen im Stadtteil Oberzwehren zwei Straßenbahnen gegeneinander. Der Fahrer einer Tram fuhr dabei an einer Haltestelle aus unklarer Ursache auf eine stehende Bahn auf. Dabei wurden zwölf Menschen leicht verletzt, darunter mehrere Schüler auf ihrem Schulweg.

Vier Verletzte wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Auch der Tramfahrer wurde verletzt und erlitt einen Schock. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf einen hohen sechsstelligen bis siebenstelligen Betrag.

Viertelstunde später nächster Unfall im anderen Stadtteil

Rund 15 Minuten später kam es im Stadtteil Niederzwehren zu einem zweiten Unfall. Ein Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug auf einer Straße wenden, fuhr über die Gleise und übersah eine von hinten kommende Tram.

Der Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er und die Fahrgäste blieben unverletzt. Jedoch wurde der Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten dauerten rund anderthalb Stunden. (afp)