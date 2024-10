Im Nordwesten Englands kämpfen Feuerwehrleute gegen einen Großbrand in einer Werft für Atom-U-Boote. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden auf dem Gelände des Konzerns BAE Systems in Barrow-in-Furness in der Grafschaft Cumbria ausgebrochen, heißt es in einer von der Polizei veröffentlichten Erklärung des Cumbria Local Resilience Forum.

Es bestehe „kein nukleares Risiko“ auf dem Gelände, wo Atom-U-Boote der Astute- und Dreadnought-Klasse für die Royal Navy sowie andere militärische Ausrüstung gebaut werden. Es ist eine wenigen Werften weltweit, die in der Lage ist, Atom-U-Boote zu entwerfen und zu bauen.

🇬🇧The cause of the fire at the Barrow-in-Furness shipyard in northwest England, which is owned by the British corporation BAE Systems, has not yet been named. CNN claims that new-generation nuclear submarines are being built there. pic.twitter.com/OEoxAVn4Iu

— GeopoliticsToday (@SpotlightNeedy) October 30, 2024