Kurioses Diebesgut: Hunderte Modellbierlaster in bayerischem Selb gestohlen

Bei einer Firma im oberfränkischen Selb sind hunderte Modellbierlaster gestohlen worden. Die Täter drangen an zwei verschiedenen Tagen durch ein aufgebrochenes Fenster in das Firmengebäude ein und stahlen fast hundert Kartons mit Modelllastern, wie die Polizei am Mittwoch in Bayreuth mitteilte.

Insgesamt fehlen fast 400 der kleinen Fahrzeuge in Spielzeuggröße.

Die Modelle stellen laut Polizei Bierlaster dar, wie sie zu Werbezwecken von Brauereien ausgegeben werden. Die Eigentümer sprachen von einem „immensen ideellen Wert“ der Modelle. Der Schaden geht demnach bis in den fünfstelligen Bereich. (afp)