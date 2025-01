Linienbus prallt in Brandenburg gegen Baum – sechs Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Brandenburg sind am Mittwochmorgen sechs Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug kam vermutlich wegen Glätte in Ferch von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilte.

Der 61-jährige Busfahrer und fünf Insassen wurden leicht verletzt. Dabei handelte es sich um eine 43-jährige Frau sowie vier Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren. Alle Verletzten wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. (afp)