Mann in Duisburg auf offener Straße niedergeschossen und tödlich verletzt

In Duisburg ist am Sonntagabend ein 41-Jähriger auf offener Straße niedergeschossen und tödlich verletzt worden. Die Hintergründe seien noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mit.

Der oder die Täter waren demnach auf der Flucht. Vor Ort entdeckten die Ermittler laut „Bild“ ein mutmaßliches Einschussloch in einer Hauswand sowie mehrere Patronenhülsen auf der Straße. Die Ermittler baten Augenzeugen um Hinweise.

Der 41-Jährige wurde den Angaben zufolge am Sonntagabend im Duisburger Stadtteil Neudorf von Schüssen getroffen und so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb.

Großfahndung eingeleitet

Aufgrund der unübersichtlichen Lage leitete die Polizei eine Großfahndung ein, die sich über mehrere Städte erstreckte, so die „Bild“ weiter. Bislang ohne Erfolg: Der Todesschütze ist weiter auf Flucht.

„Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat, möglichen Verdächtigen oder auch einem vermeintlichen Fluchtauto machen können“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Gesucht wurden demnach insbesondere auch ein Mann und eine Frau, die erste Hilfe leisteten.