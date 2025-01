Messerattacke auf Kita-Gruppe mit zwei Toten: Tatverdächtiger Afghane war bei Behörden bekannt

Bei dem Messerangriff im Park Schöntal in Aschaffenburg sind zwei Menschen getötet und weitere schwer verletzt worden. Bei den beiden Getöteten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann und einen zwei Jahre alten Jungen.

Ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wurde laut der Polizei Unterfranken vorläufig festgenommen. Gemeldet war der 28 Jahre alte Afghane den Informationen zufolge zuletzt in einer Asylunterkunft in der Region. Zunächst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Staatsminister Herrmann auf Pressekonferenz vor Ort

Staatsminister Joachim Herrmann äußerte sich in einer Pressekonferenz vor Ort. Das „Main-Echo“ zitiert ihn wie folgt: „Der Täter griff die Kita-Gruppe mit einem Küchenmesser an. Sie waren ein Zufallsziel. Ein zufällig anwesender Passant versuchte, den Täter zu stoppen. Die Messerstiche des Täters trafen ihn, er erlag seinen schweren Verletzungen.“

Dieser Mann habe sehr wahrscheinlich verhindert, dass es zu weiteren Opfern kam. Zu dem Täter sagte Herrmann: er sei im November 2022 nach Deutschland gekommen und habe Anfang 2023 einen Asylantrag gestellt.

Zudem sei er mindestens drei Mal wegen Gewalttaten aufgefallen und deshalb in psychiatrischer Behandlung gewesen. Am 4. Dezember 2023 habe der Mann gegenüber den Behörden seine freiwillige Ausreise angekündigt und die Behörden stellten das Asylverfahren ein. Laut Herrmann hätten sie den Mann zur Ausreise aufgefordert. Derweil war der Mann weiter in psychiatrischer Behandlung.

Angreifer folgte Kinderkrippe mit fünf Kleinkindern

Der tödliche Angriff ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11.45 Uhr. Laut „Main-Echo“ sollen Erzieherinnen einer Aschaffenburger Kinderkrippe mit fünf Kleinkindern im Schöntal unterwegs gewesen sein. Der Angreifer soll dieser Gruppe gefolgt sein, was den Erzieherinnen aufgefallen sei. Deshalb wollten sie das Schöntal verlassen.

Als sie gehen wollten, soll der Mann die Gruppe mit einem Messer angegriffen haben. Dabei habe er offenbar gezielt die Kinder im Visier gehabt. Eine Erzieherin erlitt Verletzungen und ist inzwischen in einem Krankenhaus, eine weitere wird psychologisch betreut. Die anderen Kinder sind dem „Main-Echo“ zufolge von ihren Eltern abgeholt worden und werden ebenfalls psychologisch betreut. Zwischen den Angegriffenen und dem Täter sei offenbar keine Beziehung erkennbar.

Zwei Tote bei Messerattacke in Aschaffenburg. Unter den Toten befindet sich auch ein 2 Jahre alter Junge, zwei schwerverletzte Personen befinden sich derzeit im Krankenhaus in Behandlung. Bei dem Tatverdächtigen handelt sich laut Polizei um einen 28-jährigen afghanischen… pic.twitter.com/HDKJSlW1Iv — Epoch Times Deutsch (@EpochTimesDE) January 22, 2025

Bei einer zweiten zunächst festgenommenen Person konnte ein Tatverdacht ausgeschlossen werden. Laut Polizei handelt es sich um einen Zeugen. Weitere Verdächtige gab es zunächst nicht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich betroffen über den Tod zweier Menschen bei einer Gewalttat in Aschaffenburg gezeigt. „Wir sind zutiefst erschüttert über die furchtbare Gewalttat in Aschaffenburg“, sagte sie am Mittwochnachmittag.

„Meine Gedanken und mein tief empfundenes Mitgefühl sind bei den Eltern des getöteten Kindes, für die es keine schrecklichere Nachricht geben könnte. Mein tiefes Mitgefühl gilt ebenso der Familie des Mannes, der durch diese brutale Tat sein Leben verloren hat“, so Faeser. „Den Schwerverletzten wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie wieder genesen können. Den Einsatzkräften der Polizei und den Rettungsdiensten gilt unser herzlicher Dank. Die Ermittlungen werden die Hintergründe dieser furchtbaren Gewalttat aufklären.“

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sein Mitgefühl aus. „Wir trauern um die Opfer einer feigen und niederträchtigen Tat. Wir trauern um ein kleines, unschuldiges Kind, das tödlich verletzt wurde. Wir trauern um einen Helfer, der seine Zivilcourage mit dem eigenen Leben bezahlt hat“, schrieb Söder auf X. „Die Umstände dieser unfassbaren Tat müssen restlos aufgeklärt werden. Doch jetzt ist die Zeit des Innehaltens.“

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hilfe möglicher Zeugen. „Wir bereiten gerade ein Portal vor, mit dem Ihr uns Eure sachdienlichen Bilder und Videos zusenden könnt“, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken auf X mit. Der Link soll zeitnah veröffentlicht werden. Augenzeugen des Vorfalls sollten sich zudem beim Polizeinotruf 110 oder einer Polizeidienststelle melden.

❗ UPDATE ASCHAFFENBURG❗ Hinweis für Medienvertreter: Um 16:45 Uhr wird Herr Staatsminister Joachim Herrmann am Park Schöntal eintreffen und am „Mangnolienhain“ ein Statement abgeben.#AB2201 — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) January 22, 2025

Hintergründe noch nicht bekannt

Die Hintergründe der Attacke waren zunächst unklar. Weil der Verdächtige versucht haben soll, über Bahngleise zu fliehen, wurde der Bahnverkehr in Aschaffenburg eingestellt.

Züge von und nach Aschaffenburg werden nach Bahnangaben aktuell zurückgehalten. Wie groß die Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr sein werden, war zunächst nicht absehbar.

Vermehrt Straftaten im Park

Aschaffenburg hat um die 70.000 Einwohner und liegt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken, nahe der Landesgrenze zu Hessen. Der Park namens Schöntal befindet sich in der Innenstadt.

Der historische Park im englischen Gartenstil ist nach Stadtangaben etwas mehr als neun Hektar groß. In der jüngsten Vergangenheit kam es in dem Areal vermehrt zu Straftaten, wie die Aschaffenburger Polizei Ende 2024 dem „Main-Echo“ sagt. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) betont damals: „Die Beschwerden darüber, dass sich Menschen im Schöntal nicht mehr sicher fühlen, häufen sich.“ Nach der Gewalttat am Mittwoch bricht der OB seinen Urlaub ab und eilt zurück an den Untermain.

Ob Zeugen der Tat dabei halfen, werde derzeit geklärt.