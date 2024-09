Mindestens vier Tote und zahlreiche Verletzte bei Schießerei im Süden der USA

Bei einer Schießerei im Südosten der USA sind mindestens vier Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen hätten „mehrere Schützen zahlreiche Schüsse abgefeuert“, sagte Polizeisprecher Truman Fitzgerald in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in Birmingham im Bundesstaat Alabama.

Zwei Männer und eine Frau waren demnach auf der Stelle tot, ein drittes Opfer starb im Krankenhaus.

Laut Fitzgerald wurden dutzende Menschen verletzt, mindestens vier von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Einige Quellen sprechen von mindestens 21 Verletzten.

Bisher keine Festnahmen

Festgenommen wurde zunächst niemand. Die Polizei rief Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden. Die Schießerei ereignete sich im südlichen Stadtteil Five Points in Birmingham, genauer gesagt in der Nähe der 20th Street und der Magnolia Avenue. Das ist ein belebtes Viertel, das als beliebt gilt.

Der Vorfall ereignete sich spät in der Nacht, die Polizei wurde kurz nach 23 Uhr gerufen. Die Polizei von Birmingham hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Rettungsdienste waren vor Ort.

Nach Angaben der Aktivistengruppe Gun Violence Archive gab es in den USA in diesem Jahr bereits 403 Schusswaffenangriffe mit vier oder mehr Opfern. Die Zahl der Todesopfer durch Waffengewalt beziffert die Organisation mit mindestens 12.416 seit Jahresbeginn. (afp/red)