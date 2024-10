Mutmaßlich führendes Mitglied des Drogenkartells Mocro-Mafia in Paris festgenommen

Ein mutmaßlich führendes Mitglied des niederländischen Drogenkartells Mocro-Mafia ist in Paris festgenommen worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch soll der 35 Jahre alte Marokkaner an die Niederlande ausgeliefert werden. Dem Mann werden neben Drogenhandels und Drogenproduktion auch Freiheitsberaubung, Folter und schwere Gewalttaten in Spanien vorgeworfen.

Der Mann wurde laut Polizei am Dienstag beim Verlassen eines Pariser Restaurants von Mitgliedern einer Spezialeinheit festgenommen. Die Ermittler halten den Festgenommenen für einen der führenden Köpfe des Drogenkartells, das seine Basis in den Niederlanden hat und mit Kokain und synthetischen Drogen handelt. Es ist außerdem bekannt für Waffenhandel und Gewalttaten.

Im Juni waren in Amsterdam drei Männer wegen der Ermordung des niederländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries 2021 auf offener Straße zu Haftstrafen verurteilt worden. Nach Überzeugung der Ermittler war der Journalist wegen seiner Rolle in einem Prozess gegen den Kopf der Mocro-Mafia getötet worden. (afp)