Neuer Briefträger entsorgt Briefe in Mecklenburg-Vorpommern im Altpapier

In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Briefträger mehr als tausend Briefe nicht zugestellt und stattdessen in Altpapiercontainern entsorgt. Der erst kürzlich von der Deutschen Post angestellte Mann habe nach Auffliegen der Taten seinen Job verloren, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Freitag mit.

Demnach waren zunächst vor etwa einer Woche in Wredenhagen in einem Altpapiercontainer 188 Briefe und 40 Zeitschriften entdeckt worden. Bei den anschließenden Ermittlungen ergab sich, dass auch in den Orten Priborn und Kieve keine Post zugestellt wurde.

Dort konnten aus dem Altpapier weitere Briefe und Zeitschriften geborgen werden, sodass insgesamt 1.074 nicht zugestellte Postsendungen entdeckt wurden.

Die Post sei inzwischen ordnungsgemäß an die Kunden geliefert worden. Das Motiv des Postzustellers ist noch unklar. (afp)