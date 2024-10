Hessen: 20-jährige Frau eröffnet Feuer in Polizeiwache – Polizei erschießt Angreiferin

Die Polizei hat in Hessen eine 20-jährige Angreiferin erschossen. Die polizeibekannte Frau habe am Donnerstag, kurz nach 6:00 Uhr im Bereich der Polizeistation im nordhessischen Schwalmstadt eine Waffe gezogen und auf die Beamten geschossen. Dies teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mit. Die Polizisten hätten daraufhin ebenfalls ihre Waffen benutzt.

Die 20-Jährige wurde schwer verletzt und starb in einem Rettungswagen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab. Das LKA übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe des Geschehens waren zunächst unklar. Nach Angaben des hessischen Innenministeriums gab es allerdings keine Anhaltspunkte für ein extremistisches Motiv. Innenminister Roman Poseck (CDU) kündigte einen Besuch bei der Polizei in Schwalmstadt für den Nachmittag an. (afp/red)