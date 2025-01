Leipzig: Linksextreme zünden Barrikaden an und bewerfen Polizeistelle mit Steinen

Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben mutmaßliche Linksextreme Barrikaden errichtet, sie angezündet und eine unbemannte Polizeiaußenstelle mit Steinen beworfen.

50 bis 60 zum Teil vermummte Menschen, die „dem linken Spektrum zuzuordnen“ seien, seien an den Ausschreitungen am Freitagabend beteiligt gewesen, erklärte die Polizei. Mehrere Fensterscheiben an der Polizeistelle, in der sich zu dem Zeitpunkt niemand befand, gingen demnach zu Bruch.

Den Polizeiangaben zufolge wurde niemand verletzt und niemand festgenommen. Der Staatsschutz ermittelt wegen Landfriedensbruchs. (afp)