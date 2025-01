Polizei: Zwei Tote nach Schüssen nahe Heilbronn – Verdächtiger festgenommen

Bei Schüssen in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs sind nach Angaben der Polizei zwei Männer getötet worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Tatverdächtiger wurde am späten Abend festgenommen. Der 52-jährige Deutsche wurde gegen 23 Uhr in Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis unter Einbindung eines SEK gefasst, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Tatverdächtige ein Mitarbeiter der Firma, in der sich die Attacke ereignete.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine maskierte Person gegen 17:45 Uhr die Firma in der Siemensstraße betreten und daraufhin Schüsse abgegeben. Weitere Angaben machte der Sprecher auf Anfrage zunächst nicht, die Ermittlungen seien im Gange.

Bad Friedrichshall hat rund 20.000 Einwohner und liegt im Landkreis Heilbronn im Norden Baden-Württembergs. (dpa/red)