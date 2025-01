Pro-palästinensische Demo: Zwölf Menschen in Berlin festgenommen

Im Zusammenhang mit einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin anlässlich der Waffenruhe im Gazastreifen sind am Sonntagabend mehrere Menschen festgenommen worden.

Am Südstern in Berlin-Kreuzberg versammelten sich rund 350 Demonstranten unter dem Motto „Israels Rückzug von Gaza“, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Einzelne Teilnehmer der Kundgebung zündeten den Angaben zufolge Pyrotechnik und riefen verbotene Parolen. Zwei Pressevertreter berichteten laut Polizei, beleidigt und angegriffen worden zu sein.

Ein Angriff auf eine Gegendemonstrantin konnte den Angaben zufolge verhindert werden.

Insgesamt wurden laut Polizei zehn Männer und zwei Frauen vorübergehen festgenommen. Außerdem leiteten die Beamten 14 Strafermittlungsverfahren ein.

Ermittelt wird unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung. (afp/red)