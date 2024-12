Betrunkener im Weihnachtsmannkostüm auf Moped erwischt

Ein als Weihnachtsmann verkleideter 46-Jähriger ist an Heiligabend im sächsischen Oppach betrunken und ohne Versicherung Moped gefahren und ist nun vorerst seinen Führerschein los.

Streifenbeamte hielten den Fahrer am Dienstagnachmittag auf seinem Mofa ohne Kennzeichen an und nahmen dabei deutlichen Alkoholgeruch wahr, wie das Polizeirevier Zittau-Oberland am Mittwoch mitteilte. Ein Test ergab dann 1,56 Promille Alkoholgehalt.

Anschließend wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (afp)