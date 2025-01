Zu schnell im Kreisverkehr: Unfall mit zwei Toten und mehreren Verletzten

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Düsseldorf sind zwei Menschen gestorben. In der Nacht zum Sonntag starb ein Insasse des Unfallwagens im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos war schon am Samstag noch an der Unfallstelle gestorben.

Der 60-Jährige fuhr nach Polizeiangaben am Samstagvormittag mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr ein und verlor die Kontrolle über das Auto. Dieses überschlug sich mehrmals und kam schließlich an einer Bushaltestelle zum Stehen.

Eine Fahrradfahrerin wurde durch das Auto touchiert und verletzt. Ein Mann, der an der Haltestelle wartete, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile lebensgefährlich verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus, die Radfahrerin konnte die Klinik der Polizei zufolge inzwischen wieder verlassen.

Neben den beiden inzwischen gestorbenen Insassen saßen in dem Auto noch eine Frau und ein Mann, die ebenfalls verletzt wurden. Die Frau schwebt nach Polizeiangaben noch in Lebensgefahr. (afp/red)