Unbekannte Substanz in Supermarkt freigesetzt – 41 Betroffene, 15 kamen ins Krankenhaus

In einem Supermarkt in Sachsen ist eine noch unbekannte Substanz freigesetzt worden. Mehrere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Waldheim verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am späten Samstagabend mitteilte. Sie hätten über Unwohlsein und Atemwegsreizungen geklagt.

Betroffen waren demnach 41 Menschen, 15 von ihnen seien zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Marktleitung schloss den Supermarkt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Sie will auch herausfinden, um welche Substanz es sich handelte. (afp/red)