Verlorene Weihnachtsgans verursacht Unfall

Eine mangelhaft gesicherte Weihnachtsgans hat auf einer Bundesstraße in Thüringen zu einem Unfall geführt. Ein unbekannter Autofahrer verlor das gefrorene Tier am Samstagabend bei Windischleuba, wie die Polizei in Gera am Montag mitteilte.

Ein nachfolgender Autofahrer sah die gefrorene Gans bei Dunkelheit zu spät und fuhr darüber.

Lesen Sie auch Gänsehalter warnen: Altfleisch für 2 Euro pro Kilo im Großhandel

Nach Polizeiangaben wurde das Auto des 23-Jährigen dabei „erheblich beschädigt“. Auch ein Reifen platzte, sodass das Fahrzeug von einem Abschleppdienst abgeholt werden musste.

Ursache des Geschehens sei offensichtlich „mangelnde Ladungssicherung“ gewesen, teilten die Beamten mit. Nun laufen Ermittlungen, um den Besitzer der Gans zu finden.

Der Schaden am Auto des 23-Jährigen wurde auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. (afp/red)