Von Skorpion im Paket gestochen: Frau im Krankenhaus

In Hessen ist eine Frau beim Öffnen eines Pakets von einem Skorpion gestochen worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei in Gießen am Freitag sagte. Demnach hatte ein Nachbar der 25-Jährigen die Einsatzkräfte gerufen. Als diese eintrafen, war der Skorpion bereits erschlagen und die Frau im Krankenhaus.

Das Tier befand sich in einem Paket mit Kleidung eines Onlineversands, das mutmaßlich in China gepackt wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche. Auf Wunsch der behandelnden Ärzte brachte ein Angehöriger der 25-Jährigen den toten Skorpion ins Krankenhaus, damit die Behandlung auf das Gift angepasst werden konnte. (afp)