Zug bleibt kurz vor Bahnhof liegen: Feuerwehr hilft mehr als 100 Fahrgästen

Die Feuerwehr hat im nordrhein-westfälischen Schwelm mehr als hundert Fahrgäste aus einem Zug geholt, der wegen eines Oberleitungsschadens auf freier Strecke liegen geblieben war.

Ein Baum war zuvor am Samstagabend in die Oberleitung gefallen, wie die Feuerwehr in Schwelm am Sonntag mitteilte.

Zwar war der Bahnsteig nur etwa 150 Meter entfernt, doch aufgrund der Dunkelheit und fehlender Ausstiegsmöglichkeiten sollten die 109 Fahrgäste den Zug nicht selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr baute daher mit Hilfe einer Rettungsplattform einen provisorischen Ausstieg. Busse brachten die Passagiere dann zum Bahnhof. Feuerwehr und Rettungsdienst halfen mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. (afp/red)