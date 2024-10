Zwei weitere Festnahmen: Bandenkrieg bei Stuttgart

Im Zusammenhang mit einem seit über zwei Jahren andauernden Bandenkrieg im Raum Stuttgart haben Ermittler zwei weitere Verdächtige festgenommen.

Sie sollen an einer Auseinandersetzung nach einem Handgranatenwurf auf einen Friedhof in Altbach im Juni 2023 beteiligt gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilten.

Nach dem Handgranatenwurf auf eine Trauergemeinde wurde der Täter von mehreren Menschen verfolgt und lebensgefährlich verletzt. Die beiden nun Festgenommenen, ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger, sollen daran beteiligt gewesen sein. Beide wurden Ende letzter Woche festgenommen.

Sie sitzen nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Bereits 86 Verhaftungen

Zwischen den beiden rivalisierenden Banden gab es bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle. Dazu zählen neben dem Vorfall in Altbach wiederholt Schüsse im Umfeld von Lokalen.

Die beiden Gruppierungen sollen laut Ermittlern mutmaßlich in kriminelle Aktivitäten verstrickt sein. Die Sicherheitsbehörden reagierten mit großangelegten Ermittlungs- und Kontrollaktionen auf die Gewalt.

In diesem Zusammenhang gab es nach Angaben von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) vom Mittwoch bereits 86 Festnahmen und mehr als 250 Durchsuchungen. Zudem gab es mehrere Anklagen und Prozesse, teils auch schon Verurteilungen. (afp/red)