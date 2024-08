Chloé Valdary über die Kraft aufrichtiger Begegnungen

Die amerikanische Schriftstellerin und Unternehmerin Chloé Simone Valdary lehrt ihre Theory of Enchantment in Schulen, Universitäten, Regierungsbehörden, Unternehmensteams und an vielen weiteren Orten.

Diese Form des sozialen und emotionalen Lernens entwickelte Chloé Simone Valdary als innovatives Rahmenwerk, um mitfühlenden Antirassismus sowie Vielfalt und Inklusion zu etablieren, nachdem sie ein Jahr als Bartley-Stipendiatin beim „Wall Street Journal“ verbracht hatte.

Es ist ein Werkzeug für die Persönlichkeitsentwicklung und für zwischenmenschliches Wachstum – auch für Führungskräfte in den Vorstandsetagen von Unternehmen. Dabei trainiert Chloé Valdary Menschen auf der ganzen Welt, unter anderem in Südafrika, den Niederlanden, Deutschland und Israel.

Auch an Universitäten in ganz Amerika lehrt sie, darunter Harvard und Georgetown. Über ihre Arbeit wurde in der Zeitschrift „Psychology Today“ berichtet, und ihre Schriften erschienen in der „New York Times“ und dem „Wall Street Journal“.

Lesen Sie hier Ausschnitte aus dem Interview.

Chloé, Sie haben vor einiger Zeit etwas Provokantes gesagt, was mir wirklich aufgefallen ist. Damit würde ich gerne einsteigen. Sie sagten: „Seit jeher, und auch heutzutage noch, haben alle Menschen Gedanken bezüglich Überlegenheit.”

Ja.

Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das nicht gerne hören. Erklären Sie mir, wie genau Sie das meinen.

Ich erlebe die ganze Bandbreite menschlicher Empfindungen. Ich erlebe Freude, Zorn, Wut, Liebe … Wobei Liebe eigentlich mehr ein Bewusstseinszustand ist als ein Gefühl. Aber ich erlebe all diese Dinge als Mensch. Es gibt einen großartigen Film namens „Alles steht Kopf Teil 2“, der das erforscht. Das trifft auf uns alle zu. Was ist Überlegenheit? Es ist eine Überkompensation für Gefühle der Unsicherheit.

Wenn ich mich unsicher fühle und keinen Weg habe, mich umfassend mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen, werde ich es unbewusst auf einen anderen Menschen projizieren, um mich besser zu fühlen. Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass ich mich unsicher fühle, wenn mir im Verkehr jemand die Vorfahrt nimmt.

Bin ich mir meines Gefühls nicht bewusst, projiziere ich diese Unsicherheit auf den anderen. Dann sehe ich diese Person als grundlegend weniger wertvoll an als mich und werde sie beschimpfen. In dem Moment fühle ich mich dieser Person gegenüber übergeordnet.

Aber in Wirklichkeit habe ich ein unerfülltes Bedürfnis und ein damit verbundenes Gefühl. Dieses Gefühl projiziere ich auf die andere Person, um mich sicher zu fühlen. Das mache ich, genau wie alle anderen Menschen auch, in verschiedenen Situationen. Es ist völlig normal, das zu fühlen.

Aber vielleicht fühlt man sich nur kurz übergeordnet und sagt sich dann: „Vielleicht war das nicht ganz richtig.“ Oder sogar: „Es könnte sein, dass ich darin sogar eine Rolle gespielt habe?“ Überlegenheit scheint etwas anderes zu sein, etwas, das möglicherweise permanenter ist.

Sie vermuten, dass es vielleicht etwas Dauerhaftes ist.

Es ist eher wie eine Haltung. Also das sind meine Ideen dazu, ich würde gerne hören, was Sie darüber denken.

Es ist eine Haltung, aber eine, die im Laufe der Zeit konditioniert wurde, richtig? Es ist eine Haltung, die man infolge der ständigen Erfahrungen, die ich gerade beschrieben habe, annimmt. Nehmen wir ein Beispiel, das verdeutlicht, was Menschen wirklich mit Überlegenheit meinen.

Arno Michaelis ist ein ehemaliger weißer Nationalist, der als Teenager dem weißen Nationalismus verfiel. Warum​ geriet er in diese Kreise? Er wurde in eine Familie von Alkoholikern hineingeboren.

Als Kind gab es für ihn keinen sicheren Raum und er hatte nicht die nötige soziale und emotionale Unterstützung, die er für seine Entwicklung brauchte. So hatte er keine Mittel, um mit dieser Unsicherheit, um mit diesem Mangel umzugehen. So griff er auf ein sehr schwarz-weißes Denkmuster zurück, das besagte, dass alle Menschen, die so aussehen wie er, gut sind und alle, die nicht so aussehen wie er, schlecht sind.

Wir müssen verstehen, dass dies ein Werkzeug oder Denkmuster war, das er anwandte, um mit dem Chaos in seinem Leben umzugehen. Er konnte dieses Gefühl der Unsicherheit dadurch überkompensieren, indem er zum weißen Rassisten wurde. In diesem von mir beschriebenen Schema ist das Gefühl von Überlegenheit nichts als ein Mechanismus, um mit Schmerz umzugehen, genau wie bei meinem Beispiel vom Autofahren.

So war es auch bei Arno Michaelis, als er aufwuchs. All das war unbewusst. Ich glaube, der Schlüssel hier ist, dass wir versuchen, den Leuten die Theory of Enchantment näherzubringen. Sich überlegen zu fühlen, ist eine Form von Hass. Es ist keine mystische Sache.

Er ist ein Bewältigungsmechanismus, den wir Menschen anwenden, um mit Schmerz und Unsicherheit umzugehen. Auf die gleiche Weise verfallen wir dem Alkohol oder den Drogen – um mit Schmerz umzugehen. Hass oder das Gefühl von Überlegenheit haben die gleiche Funktion. Aber natürlich funktioniert es nicht wirklich. Es ist eine Bewältigungsstrategie.

Die Theory of Enchantment dient dazu, diesen Kreislauf zu unterbrechen und den Menschen andere und ganzheitlichere Werkzeuge an die Hand zu geben, Werkzeuge der Integration, um mit Schmerz und Leid umzugehen, was wir alle erleben.

Sie haben die Theory of Enchantment erwähnt, die sowohl Ihre Organisation als auch Ihre Methode ist. Können Sie mir einen Überblick über diese Theorie geben? Was für eine Methode ist das?

Gerne. Unser Fokus liegt auf Inklusion und Zugehörigkeit und wir helfen Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter in den Fähigkeiten zu schulen, die sie für ihre psychische Sicherheit auf der Arbeit brauchen. Das bedeutet, dass man anderer Meinung sein oder sich irren kann, und die Bedeutung eines resilienten Arbeitsplatzes oder einer resilienten Belegschaft versteht.

Es bedeutet, dass die Angestellten nicht ständig über Dinge stolpern, die sie in den Medien bezüglich „Identität“ lesen. Ihre Identität ist sowohl stabil genug als auch flexibel genug, um Konflikte zu ertragen und auf gesunde Weise damit umzugehen.

Die Theory of Enchantment beruht auf den folgenden drei Prinzipien:

1. Behandle andere wie menschliche Wesen, nicht wie politische Abstraktionen.

2. Kritik sollte andere ermutigen oder stärken, niemals erniedrigen oder zerstören.

3. Baue deine Handlungen stets auf Liebe und Mitgefühl auf. Alle Workshops und alle Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren Partnern und Kunden anbieten, sollen sie darin schulen, diese Prinzipien anzuwenden.

Stichwort kulturelle Konflikte: Bezüglich Diversität gibt es viele Leute, die denken, dass sie unglaublich wichtig ist. Und es gibt viele Leute, die denken, dass sie ein seltsames Konzept ist, das uns aufgezwungen wird. Aber nehmen​ wir das Konzept an und für sich, nicht die politisierten Versionen. Ist das tatsächlich etwas, das wir überhaupt angehen müssen?

Ja klar. Stellen Sie sich einen Wald vor. Dieser Wald bringt nur eine Ernte, es ist ein Monokulturenwald. Nun wird dieser Wald von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wald sich regeneriert, ist sehr gering, weil er nur eine Ernte hat.

Stellen Sie sich jedoch einen anderen Wald vor, der eine Vielfalt an Pflanzen hat. Die gleiche Naturkatastrophe kommt und es gibt beispielsweise Mais und Tomaten. Die Naturkatastrophe zerstört den Mais, aber die Tomaten sind resistent gegen diese Naturkatastrophe. Und so bleibt genug Fruchtbarkeit im Wald bestehen, damit die Pflanzen weiter bestehen, selbst angesichts dieser Naturkatastrophe.

Das bedeutet, dass Diversität tatsächlich Widerstandsfähigkeit schafft. Bringen wir das auf eine menschliche Ebene. Nehmen wir an, ich bin ein Mensch, der das große Ganze denkt. Ich betrachte die Dinge auf eine visionäre Weise. Sie sind jemand, der sehr auf Daten und Fakten fokussiert ist.

Wir müssen alles sehr genau verfolgen, sicherstellen, dass wir unsere Kunden befragen, Feedback einholen und das Produkt weiterentwickeln. Es ist besser für das Unternehmen, uns beide an Bord zu haben, als nur einen von uns. Mit nur einem von uns wäre das Unternehmen unvollständig. Oder wenn die Mehrheit der Menschen im Unternehmen wie ich wäre oder wenn die Mehrheit der Menschen im Unternehmen wie Sie wäre oder wenn das Unternehmen die Art von Vielfalt, die ich beschreibe, nicht hätte, würde seine Belegschaft nicht die notwendigen Gegensätze mitbringen, um wirkliche Begeisterung zu kreieren. Diversität ist notwendig.

Kurz gesagt, wenn Sie Begeisterung schaffen wollen oder Resilienz oder Vertrauen oder alle anderen Bedingungen, die für menschliches Gedeihen notwendig sind.

Das ist ein wunderbares Gespräch gewesen. Haben Sie noch abschließende Gedanken?

Wer sich für die Theory of Enchantment interessiert, kann sich auf theoryofenchantment.com informieren. Melden Sie sich, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten möchten. Ich habe große Freude daran, Konzepte für verschiedene Organisationen zu entwerfen und zu lernen, egal, wo die Theory of Enchantment eingebracht wird.

Die Frage ist: „Wie können wir eine Umgebung schaffen, in der Menschen aufblühen?“ Das ist die ultimative Frage, die wir zu beantworten versuchen. Wenn wir wieder dankbarer dafür werden, am Leben zu sein, dann kommen wir in diesen Zustand der Begeisterung, des „Enchantment”.

Das wird sich auf alles übertragen: Mit wem wir sprechen, mit wem wir in Beziehung stehen, unsere Freunde, Familie und Kollegen. Es dehnt sich immer mehr aus. Das ist ein großartiges Projekt, von dem man ein Teil werden kann.

Sie sollten sich fragen: „Wie kann ich ein widerstandsfähiges Team und eine widerstandsfähige Unternehmenskultur schaffen, die produktiv Probleme löst und Unternehmensziele erreicht? Wie kann man jeden Tag zur Arbeit kommen in einem Zustand des Flows, in einem Zustand der Dankbarkeit und Freude?“

Wenn Ihre Mitarbeiter mit so einem Gefühl zur Arbeit kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Ihren Erfolg zehnfach höher, als wenn sie das Gefühl haben, missverstanden zu werden, dass sie nicht ehrlich und offen über das sprechen können, was sie denken, und dass sie keinen wirklichen Beitrag leisten und keine Verantwortung übernehmen können für das, was wirklich im Unternehmen passiert.

Diese beiden Zustände sind wie Tag und Nacht. Ich lade Sie alle ein, die Theory of Enchantment auszuprobieren, um zu sehen, wie es ist, in diesen Zustand von Dankbarkeit und Freude zu kommen.