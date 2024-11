Deutscher Etikrat: Helmut Frister zu neuem Vorsitzenden gewählt

Der Deutsche Ethikrat hat den Rechtswissenschaftler Helmut Frister zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Die Mitglieder tagten am Freitag bei ihrer ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung, wie der Ehtikrat in Berlin mitteilte. Frister tritt die Nachfolge von Alena Buyx an, die dem Gremium seit 2020 vorsaß.

Der Deutsche Ethikrat wurde im April 2008 eingesetzt. Er soll ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, medizinische und rechtliche Fragen sowie die voraussichtlichen Folgen für Individuum und Gesellschaft verfolgen, die sich im Zusammenhang mit der Forschung und den Entwicklungen insbesondere auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften und ihrer Anwendung auf den Menschen ergeben. Vor allem während der Coronapandemie rückte das Gremium in den Fokus der Öffentlichkeit.

Alena Buyx hatte sich während der Corona-Krise unter anderem für flächendeckende 2G-Regelungen sowie die COVID-19-Impfung starkgemacht. (afp/red)