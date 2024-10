„Digitale Blockwarte“ im Auftrag der Regierung: wie das Netz von unliebsamen Meinungen gesäubert werden soll

Die Meldestelle REspect! der Stiftung zur Förderung der Jugend in Baden-Württemberg wird die erste offiziell benannte Anlaufstelle für Fälle von Hass und Hetze im Internet. Die Bundesnetzagentur ließ die Organisation als ersten sogenannten Trusted Flagger gemäß dem EU-Gesetz für Digitale Dienste zu. Trusted Flagger lässt sich auf Deutsch mit „vertrauenswürdiger Hinweisgeber“ übersetzen.

Nach EU-Vorgaben: Staatlich finanzierte Zensur

Trusted Flaggers sind staatlich autorisierte Organisationen, sie arbeiten offiziell im Auftrag der Bundesregierung und sollen helfen, die Anforderungen des Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union umzusetzen.

Der DSA, seit November 2022 in Kraft, verpflichtet Online-Plattformen wie Facebook, TikTok und Telegram dazu, stärker gegen illegale Inhalte vorzugehen. Kritiker bemängelten schon bei Verabschiedung ungenaue Rechtsbegriffe im Verordnungstext und sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr.

Für die Umsetzung des Gesetzes in Deutschland ist die Bundesnetzagentur zuständig. Sie ist dem Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) untergeordnet. Netzagenturchef Klaus Müller (Grüne) erklärte anlässlich der Ernennung des ersten Hinweisgebers:

„Plattformen sind verpflichtet, auf Meldungen von Trusted Flaggern sofort zu reagieren. Illegale Inhalte, Hass und Fake News können sehr schnell und ohne bürokratische Hürde entfernt werden. Das hilft, das Internet sicherer zu machen“.

Demnach betrifft das Melden und Löschen nicht nur illegale Inhalte, wie eigentlich im Digital Services Act vorgesehen, sondern schwammige Begriffe wie „Hass und Hetze“ oder Desinformation.

Wirbel um den Chef, die Finanzierung und die Rechtmäßigkeit

Die Organisation REspect! konzentriert sich seit 2017 auf Hassrede. Die private Meldestelle in Form einer Stiftung wird finanziert durch das von Lisa Paus (Die Grünen) geführte Bundesfamilienministerium und andere staatliche Stellen.

Für medialen Wirbel sorgte nicht nur, dass die Meldestelle damit staatlich finanziert ist, sondern auch dass der Werdegang und die Tätigkeiten ihres Leiters Ahmed Haykel Gaafar – jetzt „Deutschlands oberster Zensor“ – brisante Fragen aufwerfen.

Der Islamwissenschaftler ägyptischer Herkunft, so das Portal „Nius“ in einer umfangreichen Recherche, posierte unter anderem in den sozialen Medien stolz „mit einem Juden-Hasser und Islamisten-Unterstützer“, dem muslimische Großimam der Universität Al-Azhar in Kairo, Ahmed Al-Tayyib, der regelmäßige und offene Kontakte zu Hamas-Führern unterhalte.

FDP fordert Aufklärung

Nach dem Bekanntwerden schaltete sich Digitalminister Volker Wissing (FDP) ein. Sein Verkehrsministerium verlangte von der Bundesnetzagentur laut „Nius“ „Aufklärung“. Bei der Verabschiedung des Gesetzes zur Umsetzung der DSA am 21. März hatte Wissing noch betont, dass es „allerhöchste Zeit“ sei, etwas gegen die zunehmende Desinformation und Hassrede zu tun – auch mit Blick auf die Wahlen in diesem und im kommenden Jahr. Das Netz dürfe nicht „Demokratie- und Menschenfeinden überlassen“ werden.

Weitere kritische Stimmen kommen von der FDP: die Bundestagsabgeordnete Katja Adler weitet die Kritik gegenüber „Nius“ über diese Personalie des REspect!-Chefs dahingehend aus, dass die Bundesnetzagentur sich einen Leitfaden gegeben habe, „der mit Hass und Fake News Meldungen weit über illegale Inhalte vorsieht“.

Liste mit unzulässigen Inhalten

Der Leitfaden und eine Liste mit „unzulässigen Inhalten“ legt die Anforderungen an Trusted Flagger fest. Dort wird definiert, welche Inhalte zur Löschung gemeldet werden sollen. Aus dem Leitfaden geht hervor, dass Trusted Flaggers bei Beauftragung durch die Regierung, keineswegs nur Meldungen entgegennehmen und gegebenenfalls an die Plattformen weiterleiten sollen. Vielmehr können und sollen die Organisationen auch aktiv auf die Suche nach Inhalten gehen.

Im Leitfaden ist auch aufgelistet, welche Inhalte dabei gemeldet und gegebenenfalls entfernt werden sollen. Die Liste geht weit über rechtswidrige Inhalte hinaus:

Neben Kategorien wie Tierschutz, Mobbing und Pornografie sind unter der Kategorie „Unerlaubte Rede“ auch Diskriminierung und Hassrede aufgeführt. Unter dem Punkt „Negative Auswirkungen auf den zivilen Diskurs oder Wahlen“ findet sich unter anderem der Punkt „Informationsmanipulation mit dem Ziel, die Integrität/den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen“. Jede Rubrik lässt durch den Punkt „Weitere“ in der Auflistung eine vage und nicht vorab konkret definierte Ergänzung bzw. Ausweitung zu.

Die Bundesregierung argumentiert ihr Vorgehen, dass sie nach dem europäischen Digital Services Act zu dieser Regelung verpflichtet sei. Allerdings richtet sich der Digital Services Act nur gegen illegale Inhalte, und nicht gegen „Hate Speech“ und „Fake News“. Die deutsche Regierung geht also in ihren Bestrebungen über die Anforderungen des DSA hinaus.

Das belegt auch der „Facebook“ Transparenzreport 2023. Demnach stellt Deutschland an den „Facebook“-Konzern Meta fast zehnmal soviele Auskunftsanfragen auf Basis des DSA, als der komplette Rest aller EU Länder zusammen.

Verfassungsrechtler schlagen Alarm

Mehrere Juristen und Verfassungsrechtler kritisieren die Ankündigung auch Inhalte löschen zu lassen, die gar nicht illegal sind. Einer der Kritiker ist der Publizist und Verfassungsrechtler Professor Arnd Dinger von der Hochschule Ludwigsburg. Im MDR-Podcast erklärt er:

Herr Müller hat angekündigt, dass nicht nur illegale Inhalte gelöscht werden sollen, sondern auch andere, also rechtmäßige Äußerungen. Und wenn der Staat ankündigt, dass er (…) schnell und ohne bürokratische Hürde Ansichten aus dem Internet entfernen möchte, die dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit unterfallen, die insgesamt durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit geschützt sind – dann ist es natürlich schon mehr als fünf vor zwölf. Das ist nicht nur ein Alarmsignal, das ist wirklich etwas, das kann in einer freiheitlichen Demokratie nicht passieren.“

Fake News sei letztlich nichts anderes als ein Kampfbegriff, so Dinger. Er werde verwendet, wenn man versucht, unliebsame Meinungen aus dem politischen Diskurs zu verdrängen. „Was in Deutschland geäußert werden darf, wird allein durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit bestimmt“, so der Jurist. Das versuche man auszuhebeln, indem man jetzt mit Begriffen wie Fake News agiert, „um eben eine zumindest sprachliche Legitimation zu haben, um etwas zu machen, das von der Verfassung nicht gedeckt ist. Ganz im Gegenteil. Etwas, was unsere Verfassung ja ganz bewusst verhindern möchte.“

Verfassungsrechtler Josef Franz Lindner ergänzt auf „X“:

„Trusted Flaggers: das Problem liegt nicht so sehr beim DSA d. EU, der nur illegale Inhalte umfasst. Die große Gefahr liegt in einer autoritären Umsetzung durch d. grünen BNA-Chef Müller, dessen ‚Leitfaden‘ auch legale Inhalte erfasst. Er vollzieht nicht EU-Recht, er verletzt es.“

Und in einem weiteren Tweet:

Trusted flaggers sollen auch solche Meinungen melden, die eine ‚negative Wirkung auf den zivilen Diskurs‘ haben, heißt es in einem Leitfaden von Kl. Müller. Darunter kann man jede missliebige Äußerung fassen. Das ist krass rechtswidrig u. der Einstieg in ein staatl. Zensursystem.“

Gegenwind dazu kommt auf „X“ von Ben Brake. Seit dem 1. März 2022 ist er Leiter der neu geschaffenen Abteilung „Digital- und Datenpolitik“ im Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Er schreibt auf seinem X-Account:

„Zur #DSA Umsetzung in Deutschland kursieren gerade einige wilde Behauptungen. Da ist von der @bnetza als #Zensurbehörde die Rede oder von zivilgesellschaftlichen Organisationen (#TrustedFlagger) als #Sprachpolizei. Nichts davon entspricht den Fakten.“

Der Staat als Zensor? die Verantwortung für Zensur im digitalen Raum an eine Elite von Akteuren übergeben werde, die nach undurchsichtigen Kriterien ausgewählt werden. „Es gibt keine Kontrolle, keine öffentliche Rechenschaft und keinen Schutz vor Fehlentscheidungen und Missbrauch. Alle Entscheidungen über Löschungen und Sperrungen fallen hinter den verschlossenen Türen multinationaler Konzerne und staatlicher Akteure.“ Für den Journalisten und Epoch-Times-Autor Alexander Wallasch hat die letzte Schlacht um die Meinungsfreiheit im Internet begonnen. Er schreibt auf seiner Website , dass

Diese Etablierung einer unsichtbaren Zensurinfrastruktur sei eine unmittelbare Gefahr für die Meinungsfreiheit, so Wallasch.

Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christian Rieck, der auf seinem „YouTube"-Kanal sonst Themen unter dem Aspekt von Spieltheorien analysiert, spricht in einem Video zum Thema von „digitalen Blockwarten"