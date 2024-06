Dortmund: 21-Jähriger auf Stadiondach löst Polizeieinsatz aus

Einsatzkräfte näherten sich dem Mann während der Begegnung zwischen Deutschland und Dänemark, „um einen sicheren Abtransport zu gewährleisten“, wie die Polizei Dortmund am Samstag erklärte. Wegen eines Gewitters war das Spiel zwischenzeitlich unterbrochen worden.

Bei dem Polizeieinsatz leuchtete ein Hubschrauber das Dach des BVB Stadions aus. Der Mann wurde schließlich festgenommen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen erklärte, handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Osnabrück. Sein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. Es habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für andere Menschen bestanden, hieß es weiter.

Das Spiel musste wegen eines Gewitters in Dortmund vorübergehend unterbrochen worden. In der 35. Minute stoppte der englische Schiedsrichter Michael Oliver die Begegnung zwischen Deutschland und Dänemark, wie ein AFP-Reporter am Samstag vor Ort berichtete. Rund 25 Minuten später konnte die Partie wieder aufgenommen werden.

Auch mehrere Fanzonen wurden am Samstag wegen des Gewittertiefs mit starkem Regen und Hagel geschlossen. Wie die Polizei Dortmund im Onlinedienst X erklärte, wurden die Fanzonen am Friedensplatz und im Westfalenpark aufgelöst. „Verlassen Sie diese Orte“, hieß es bei X.

Schon vor eineinhalb Wochen kam es wegen ähnlicher Unwetter zur Schließung zentraler Fanzonen etwa in Düsseldorf, Berlin, Köln, Dortmund und Leipzig.

Deutschland wurde in den vergangenen Wochen immer wieder von teils schweren Unwettern getroffen. In der Nacht zum Freitag zog ein Gewittertief vom Südwesten über den Westen und die Mitte in Richtung Nordosten Deutschlands. Dabei waren schwere Gewitter, Hagel und Sturmböen möglich. (afp)