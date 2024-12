Gründer der spanischen Bekleidungsmarke Mango tödlich verunglückt

Der 71-Jährige sei am Samstag verunglückt, teilte das Unternehmen mit, ohne nähere Angaben zu den Umständen zu machen. Laut spanischen Medienberichten verunglückte Andic bei einer Wanderung mit Familienmitgliedern nahe der katalanischen Stadt Barcelona.

Mango mit Sitz in Barcelona ist eines der größten Bekleidungsunternehmen in Europa. Weltweit hat die Kette fast 2800 Läden und rund 15.500 Angestellte, wie es auf der Webseite des Unternehmens heißt. Andic hatte das erste Geschäft 1984 in Barcelona mit der Hilfe seines älteren Bruders Nahman gegründet. Die Familie stammt aus der Türkei. (afp)