Karnevalswagenbauer Jacques Tilly mit nordrhein-westfälischem Verdienstorden geehrt

Der als Wagenbaumeister des Düsseldorfer Rosenmontagszugs bekannte Bildhauer Jacques Tilly ist mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) überreichte die Auszeichnung am Freitag in der Staatskanzlei in Düsseldorf, wie die Landesregierung mitteilte. Der 61-jährige Tilly wurde wegen seines Engagements für den Düsseldorfer Karneval geehrt, den er „über seine Grenzen hinaus geprägt“ habe, hieß es zur Begründung.

Die von Tilly gestalteten Mottowagen zeichneten sich durch eine „unverkennbare politisch-satirische Handschrift“ aus und verarbeiteten damit „aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen“, teilte die Staatskanzlei weiter mit. So hätten die Mottowagen auch international schon „für Aufsehen und Diskussionen gesorgt“.

Der in Düsseldorf geborene Tilly entwirft und baut seit 1984 Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Der Rosenmontagszug in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist seit Jahren dafür bekannt, die Politik heftig aufs Korn zu nehmen. Mit dem Verdienstorden ehrt die Landesregierung traditionell ehrenamtlich besonders für das Gemeinwohl engagierte Menschen. (afp)